Калуга, 7 апреля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. В Калуге, сегодня, 7 апреля состоялась акция по сбору макулатуры #СохранимЛес, организованная местной командой «Молодежки ОНФ». На специальных площадках около образовательных учреждений молодые общественники организовали сбор от жителей областного центра бумаги, картона и газет. Всего в акции приняли участие более 300 человек. В итоге было собрано 3157 кг макулатуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал участник калужской команды «Молодежки ОНФ» Артём Вороничев.

Фото Артёма Вороничева Акция #СохранимЛес в Калуге

Цель акции — сохранение целостности калужского «зеленого щита», являющегося природным каркасом города и обеспечивающим экологическое благополучие его жителей. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды. Накануне акции молодые общественники в течение нескольких дней оповещали калужан о проведении экологического мероприятия через социальные сети, а также обзвонили знакомых, друзей и родственников.

«В результате откликнулись больше сотни калужан. Люди приходили семьями, выстраивались в очереди на пункты приёма макулатуры. Честно говоря, мы даже не ожидали такой активности. Оказывается, на организацию сбора макулатуры все еще остается высокий общественный запрос и это, пожалуй, главный важный ввод, который мы сделали. Так, в школе №25 классы даже соревновались между собой — кто принесет больше макулатуры. В результате победили пятиклассники, которые совместными усилиями сдали более 50 кг бумаги. Вся за день собранная макулатура была сдана калужскому региональному экологическому оператору», — сказал Артём Вороничев.

Площадь «зеленого щита», созданного по инициативе ОНФ в Калуге, в настоящее время составляет 1205,8 га. Это далеко не самый большой показатель в стране, и общественники рассчитывают, что со временем он будет расти. Ведь организация подобных экологических акций направлено на сохранение леса и расширение «зеленого щита», поскольку, собранная бумага экономит древесину и оберегает часть деревьев от вырубки.

Всероссийская акция «#Сохраним лес» состоялась в 85 регионах России. Акция началась во Владивостоке в 11:00 по местному времени и финишировала в 17:00 в Калининградской области. Регионы в течение дня передавали экологическую эстафету друг другу.

Кстати, в Калужском регионе с 1 апреля стартовал эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!», который продлиться до 19 апреля. Его инициатором выступило региональное министерством природных ресурсов и экологии.