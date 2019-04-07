Вашингтон, 7 апреля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Известный Голливудский актер Рассел Кроу празднует свое 55-летие, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Eva Rinaldi Рассел Кроу

Несмотря на то, что артист известен в основном по блокбастерам, снятым в Соединенных Штатах, свой творческий путь он начал в Австралии.

Наиболее популярные фильмы, создавшие имя Кроу — это «Игры разума», «Отверженные», «Славные парни», «Ной». Но наиболее значимый фильмом в его карьере остается картина Ридли Скотта «Гладиатор», принесшая актеры «Оскар» за лучшую мужскую роль.