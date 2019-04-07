Пенза, 7 апреля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Пензенской области во Всероссийской акции #Сохраним лес, которая направлена на развитие культуры раздельного сбора отходов, активно принимают участие студенческие коллективы и представители школ области. В частности, в течение предшествующей недели сбор макулатуры организовали в Пензенском аграрном университете и Пензенском государственном университете, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении организации Молодежка ОНФ.

Пресс-служба Молодежки ОНФ в Пензенской области Пункт приема сбора макулатуры в Доме профсоюзов

Пресс-служба Молодежки ОНФ в Пензенской области Площадка сбора вторсырья в аграрном университете

На внутренней площадке, организованной для сбора макулатуры аграрным университетом, удалось собрать около 100 кг сырья. В Пензенском госуниверситет к сбору подключились студенты, преподаватели и волонтеры. Сегодня, 7 апреля, на шести площадках сбора макулатуры в Пензе, организаторы акции благодарят ученические активы города.

По предварительным данным, в регионе в акции приняли участие 32 человека, собрано 702 кг макулатуры. Пока среди регионов России Пензенская область занимает 35 место.

Пресс-служба Молодежки ОНФ в Пензенской области Разбор макулатуры в Пензенском госуниверситете

ИА REGNUM напоминает, акция #СохранимЛес проводится 7 апреля во всех регионах России, старт был дан во Владивостоке, финиш марафона состоится в Калининграде. Бумага собирается и сдается на заводы по переработке на безвозмездной основе. По информации организаторов, главная цель акции — развитие культуры раздельного сбора мусора, поскольку переработка одной тонны макулатуры позволит сэкономить 20 тыс. литров воды, 1 тыс. киловатт электроэнергии и спасти около 10 деревьев.

Три наиболее активных региона по итогам акции получат кубок, для индивидуальных участников акции, которые сдадут наибольший объем сырья также предусмотрены призы.

Отметим, всего в России на данный момент в акции приняли участие 7,42 тыс. человек, которые принесли в пункты приема 54,4 тонны сырья для дальнейшей переработки. Организаторы надеются, что акция поможет сберечь лесопарковые зеленые пояса городов и уникальную природу России.