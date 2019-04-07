Санкт-Петербург, 7 апреля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. В Библиотеке Маяковского сегодня, 7 апреля, прошла презентация графического романа «Дневник штормов» Юлии Никитиной. Художница подробно рассказала о своём 11-дневном путешествии из Салехарда к Карскому морю и трудностях борьбы с тревожным расстройством, которые легли в основу комикса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Алексеева ИА REGNUM Юлия Никитина на презентации своего комикса

Юлия отметила, что новая книга стала «младшей сестрой» её предыдущей работы — «Полуночной земли», события которой тоже разворачиваются на Севере. Идея «Дневника штормов» пришла художнице в декабре 2017 года. Изначально она хотела сделать путеводитель по Ямалу и его окрестностям, но позже решила включить в него и Карское море. До августа Юлия занималась подготовкой к путешествию, после чего отправилась в путь.

Путешествие состояло из двух частей — Полярного Урала и Карского моря. В рамках первой части девушка посетила известную турбазу на 141-м километре, проехала по Трансполярной магистрали, известной также как стройка №501, на которой работали заключенные ГУЛАГа, и ходила в походы по горам. Во второй части пути Юлия посетила Воркуту и шахтёрские посёлки Воркутинского кольца, а также доехала непосредственно до Карского моря.

Анастасия Алексеева ИА REGNUM Комикс «Дневник штормов»

Особое впечатление на художницу произвели заброшенные посёлки кольца. Из-за закрытия шахт из тринадцати поселений жилыми остались только два. Во многих из них дома просто заброшены, однако в некоторых здания консервируют в надежде, что когда-нибудь там вновь закипит жизнь.

«В посёлках жилые дома рядом с заброшенными. На домах вывески не меняли со времен Советского Союза. Окна пустых домов заколочены. И ты понимаешь, что здесь не было войны, не было природной катастрофы…», — говорится в книге.

Как признаётся автор, перед началом поездки у неё обострилось тревожное расстройство — девушка постоянно испытывает проблемы со страхами, боязнь потери контроля и другие симптомы. Из-за этого Юлии пришлось прибегнуть к помощи лекарств. Проблемы в этом плане возникали и во время самого путешествия. Например, художнице было тяжело ехать в поезде после пребывания в горах.

«В горах тихо и спокойно. Правда, мне говорили, что в прошлый раз, когда туда поднимались, видели росомаху. Но потенциальная росомаха напрягает меня гораздо меньше, чем люди в соседнем купе, которые кричат, шумят и матерятся», — отмечает автор.

Подобные проблемы Юлия не скрывает от читателя. Художница отмечает, что во время работы над книгой у неё возникали порывы не рассказывать о своём расстройстве. Но так как подобной проблемой страдают многие люди, а обращается за помощью лишь малая часть, автор решила писать обо всём.

«Я подумала: почему бы об этом не поговорить? Никто от этого не пострадает, это моя личная ответственность. Я вполне могу сама решить, рассказывать или нет. И, наверное, лучше всё-таки рассказывать, потому что об этом очень мало говорят».

Анастасия Алексеева ИА REGNUM Юлия Никитина подписывает графический роман

Комикс стал настоящим репортажем, так как Юлия рисовала каждый день на протяжении всего пути. Она признаётся, что это было тяжело. В книге даже есть страницы с размытыми пятнами, так как на них капал дождь. Многие кадры художница рисовала на пленэре. В итоге все рисунки, которые она сделала, вошли в комикс — к концу путешествия он был почти закончен.

В целом, по признанию Юлии, путешествие оказалось физически очень сложным. Днём художнице приходилось ехать или идти, а вечером переносить события на страницы будущего комикса. Всё это сопровождалось плохой погодой, однако девушка не пожалела о проведенном времени.

«Я очень рада, что поехала, несмотря на сложные условия и отвратительную погоду. Потому что есть какие-то вещи, которые понимаешь только тогда, когда попадаешь в сложные ситуации».

Сейчас художница планирует сразу три проекта, два из которых также связаны с путешествиями. Однако, как отмечает Юлия, в этих проектах они станут не основной темой, а лишь способом сбора материалов.

Юлия Никитина родилась и выросла в Салехарде, училась в Тюмени, затем — в Санкт-Петербурге. Сейчас она занимается иллюстрацией, печатной графикой и ведёт Мастерскую комиксов в Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева СПбГУ. Её предыдущий комикс «Полуночная земля» стал бестселлером и три раза переиздавался в издательстве «Бумкнига».