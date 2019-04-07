«Дневник штормов»: путешествие по Русскому Северу с тревожным расстройством
Санкт-Петербург, 7 апреля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. В Библиотеке Маяковского сегодня, 7 апреля, прошла презентация графического романа «Дневник штормов» Юлии Никитиной. Художница подробно рассказала о своём 11-дневном путешествии из Салехарда к Карскому морю и трудностях борьбы с тревожным расстройством, которые легли в основу комикса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Юлия отметила, что новая книга стала «младшей сестрой» её предыдущей работы — «Полуночной земли», события которой тоже разворачиваются на Севере. Идея «Дневника штормов» пришла художнице в декабре 2017 года. Изначально она хотела сделать путеводитель по Ямалу и его окрестностям, но позже решила включить в него и Карское море. До августа Юлия занималась подготовкой к путешествию, после чего отправилась в путь.
Путешествие состояло из двух частей — Полярного Урала и Карского моря. В рамках первой части девушка посетила известную турбазу на 141-м километре, проехала по Трансполярной магистрали, известной также как стройка №501, на которой работали заключенные ГУЛАГа, и ходила в походы по горам. Во второй части пути Юлия посетила Воркуту и шахтёрские посёлки Воркутинского кольца, а также доехала непосредственно до Карского моря.
Особое впечатление на художницу произвели заброшенные посёлки кольца. Из-за закрытия шахт из тринадцати поселений жилыми остались только два. Во многих из них дома просто заброшены, однако в некоторых здания консервируют в надежде, что когда-нибудь там вновь закипит жизнь.
«В посёлках жилые дома рядом с заброшенными. На домах вывески не меняли со времен Советского Союза. Окна пустых домов заколочены. И ты понимаешь, что здесь не было войны, не было природной катастрофы…», — говорится в книге.
Как признаётся автор, перед началом поездки у неё обострилось тревожное расстройство — девушка постоянно испытывает проблемы со страхами, боязнь потери контроля и другие симптомы. Из-за этого Юлии пришлось прибегнуть к помощи лекарств. Проблемы в этом плане возникали и во время самого путешествия. Например, художнице было тяжело ехать в поезде после пребывания в горах.
«В горах тихо и спокойно. Правда, мне говорили, что в прошлый раз, когда туда поднимались, видели росомаху. Но потенциальная росомаха напрягает меня гораздо меньше, чем люди в соседнем купе, которые кричат, шумят и матерятся», — отмечает автор.
Подобные проблемы Юлия не скрывает от читателя. Художница отмечает, что во время работы над книгой у неё возникали порывы не рассказывать о своём расстройстве. Но так как подобной проблемой страдают многие люди, а обращается за помощью лишь малая часть, автор решила писать обо всём.
«Я подумала: почему бы об этом не поговорить? Никто от этого не пострадает, это моя личная ответственность. Я вполне могу сама решить, рассказывать или нет. И, наверное, лучше всё-таки рассказывать, потому что об этом очень мало говорят».
Комикс стал настоящим репортажем, так как Юлия рисовала каждый день на протяжении всего пути. Она признаётся, что это было тяжело. В книге даже есть страницы с размытыми пятнами, так как на них капал дождь. Многие кадры художница рисовала на пленэре. В итоге все рисунки, которые она сделала, вошли в комикс — к концу путешествия он был почти закончен.
В целом, по признанию Юлии, путешествие оказалось физически очень сложным. Днём художнице приходилось ехать или идти, а вечером переносить события на страницы будущего комикса. Всё это сопровождалось плохой погодой, однако девушка не пожалела о проведенном времени.
«Я очень рада, что поехала, несмотря на сложные условия и отвратительную погоду. Потому что есть какие-то вещи, которые понимаешь только тогда, когда попадаешь в сложные ситуации».
Сейчас художница планирует сразу три проекта, два из которых также связаны с путешествиями. Однако, как отмечает Юлия, в этих проектах они станут не основной темой, а лишь способом сбора материалов.
Юлия Никитина родилась и выросла в Салехарде, училась в Тюмени, затем — в Санкт-Петербурге. Сейчас она занимается иллюстрацией, печатной графикой и ведёт Мастерскую комиксов в Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева СПбГУ. Её предыдущий комикс «Полуночная земля» стал бестселлером и три раза переиздавался в издательстве «Бумкнига».