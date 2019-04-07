Саранск, 7 апреля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В Саранске в рамках Всероссийской акции #Сохраним лес работают четыре пункта приема макулатуры. К настоящему времени в акции принял участие 81 человек, собрано 987 кг вторсырья, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении организации Молодежка ОНФ.

Пресс-служба Молодежки ОНФ в Мордовии Креативная коробка для макулатуры от Юли из Саранска

Среди регионов России Мордовии предварительно занимает 28 место по объему сбору макулатуры.

У акции нет никаких возрастных ограничений. Бумага собирается и сдается на заводы по переработке на безвозмездной основе. Участники мероприятия смогут не только сдать сырье на переработку, но и посетить перерабатывающие предприятия. Каждого участника организаторы вносят в протокол проведения марафона и выдают наклейку участника. По итогам акции наиболее активные участники получат ценные призы. Три региона, где соберут наибольшее количества сырья, получат кубки.

Главной целью акции является развитие культуры раздельного сбора отходов и сохранение целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды.

Отметим, всего в России на данный момент в акции приняли участие 7,42 тыс. человек, которые принесли в пункты приема 54,4 тонны сырья для дальнейшей переработки.

ИА REGNUM напоминает, акция #СохранимЛес проводится 7 апреля во всех регионах России, старт был дан во Владивостоке, финиш марафона состоится в Калининграде. Бумага собирается и сдается на заводы по переработке на безвозмездной основе. По информации организаторов, главная цель акции — развитие культуры раздельного сбора мусора, поскольку переработка одной тонны макулатуры позволит сэкономить 20 тыс. литров воды, 1 тыс. киловатт электроэнергии и спасти около 10 деревьев.