Калуга, 7 апреля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. В Калужской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту растраты денежных средств муниципального предприятия. Об этом сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Так, руководитель муниципального предприятия в период с 2010 года по 2016 год неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов как физическое лицо.

По версии следствия, являясь должностным лицом муниципального унитарного предприятия и не желая нести расходы по исполнению наказания в виде уплаты штрафов из личных средств, мужчина, используя свое должностное положение, оплачивал данные штрафы из кассы и с расчетного счета организации.

Всего было выявлено 17 таких эпизодов на общую сумму более 154 тысяч рублей. Между тем, в ходе следствия обвиняемый в полном объеме возместил причиненный ущерб муниципальному предприятию.

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