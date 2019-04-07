Йошкар-Ола, 7 апреля, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Среди регионов России — участников экологической акции #Сохраним лес — небольшая республика Марий Эл предварительно занимает 14 место. Здесь к акции присоединились 32 человека, усилиями которых собрано 1687 кг макулатуры, сообщили ИА REGNUM организаторы марафона — активисты регионального отделения Молодежки ОНФ.

Пресс-служба Молодежки ОНФ в Марий Эл Пункт приема макулатуры на площадке у Дворца молодежи в Йошкар-Оле

На территории республики работают семь точек приема вторсырья, которые располагаются не только в Йошкар-Оле, но и в селе Виловатово, в Большепаратской средней школе, а также в поселке городского типа Приволжский.

Пресс-служба Молодежки ОНФ в Марий Эл Министр экологии республики Владимир Шутов

В столице региона в акции принял участие министр природных ресурсов, экологии и окружающей среды Марий Эл Владимир Шутов, он сдал более 130 кг макулатуры.

Организаторы акции в Волжском районе республики сообщили, что ученики старших и младших классов Большепаратской средней школы собирали макулатуру в течение недели и делали это с большим увлечением. Каждый класс старался выиграть, и поэтому несли в школу абсолютно все: старый картон, тетради, газеты, журналы. В Волжском районе лидером соревнований стала семья Давыдовых — мать и сын — которые собрали 175 кг вторсырья.

Пресс-служба Молодежки ОНФ в Марий Эл Сдают все, что возможно

ИА REGNUM напоминает, акция #СохранимЛес проводится 7 апреля во всех регионах России, старт был дан во Владивостоке, финиш марафона состоится в Калининграде. Бумага собирается и сдается на заводы по переработке на безвозмездной основе. По информации организаторов, главная цель акции — развитие культуры раздельного сбора мусора, поскольку переработка одной тонны макулатуры позволит сэкономить 20 тыс. литров воды, 1 тыс. киловатт электроэнергии и спасти около 10 деревьев.

Три наиболее активных региона по итогам акции получат кубок, для индивидуальных участников акции, которые сдадут наибольший объем сырья также предусмотрены призы.

До настоящего момента в акции приняли участие 7,42 тыс. человек, которые принесли в пункты приема 54,4 тонны сырья для дальнейшей переработки. Организаторы надеются, что акция поможет сберечь лесопарковые зеленые пояса городов и уникальную природу России.