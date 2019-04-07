Омск, 7 апреля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. К акции «#СохранимЛес», проходящей сегодня, 7 апреля, в регионах России, присоединился Омск. Как сообщили ИА REGNUM организаторы, в столице Омской области было открыто пять точек сбора макулатуры: в образовательной школе №104, детском экоцентре, парке «Птичья Гавань», Центре добровольчества, на площади у кинотеатра Маяковский.

Пресс-служба Омского отделения ОНФ Акция «Сохраним лес» в Омске

По словам организатора Анастасии Ерахтиной, в Омске было собрано 2772 кг макулатуры. Всего в акции приняли участие 357 человек. Всю собранную макулатуры команда «Молодёжки ОНФ» передала региональному оператору для дальнейшей переработки.

«Кстати, регоператор не просто забрал макулатуру, а в обмен привёз на каждую точку по корзине фруктов — для ребят, которые в течение дня работали в пунктах сбора! Акция получила массовый отклик среди омичей, вызвала интерес и желание повторить вновь», — отметила Анастасия Ерахтина.

Акция «#СохранимЛес» направлена на популяризацию культуры раздельного сбора мусора, а также на позитивизацию экологической обстановки в стране:

«Сейчас много негатива вокруг темы экологии. Мы за конкретные шаги по изменению ситуации в лучшую сторону», — прокомментировали активисты «Молодёжки ОНФ».

Директор БОУ «СОШ №104» города Омска Мария Рябикова рассказала, что акция нашла отклик среди учителей, учеников и их родителей.

«Школа — это то место, где как нигде используется множество бумаги. И ни в коем случае нельзя её выбрасывать просто так. У нас существует давняя традиция сдавать макулатуру, сохраняя экологию, сберегая леса. А такое масштабное всероссийское мероприятие укрепило в сознании участников мысль о важности вторичного использования бумаги», — подчеркнула Мария Рябикова.

По мнению жителя Омска Сергея Черкасова, акция «Сохраним лес» важна.

«Я принял участие в акции, понимая всю важность этого мероприятия. Сдавая макулатуру, мы учимся беречь нашу природу, ведь если каждый сдаст хотя бы пять кг макулатуры, то мы сбережём от вырубки огромное количество леса. Лес — это лёгкие нашей планеты. Поэтому я считаю, что каждый гражданин РФ должен участвовать в этой акции!» — сказал Сергей Черкасов.

Пресс-служба Омского отделения ОНФ Омичи присоединились к акции «Сохраним лес»

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в регионах России проходит экологическая акция#СохранимЛес. Проводит её команда «Молодёжка ОНФ».В городах организовали специальные пункты приёма использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий мог принести и сдать макулатуру.

Всю собранную макулатуру организаторы передадут региональным операторам для дальнейшей переработки.