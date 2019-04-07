Оренбург, 7 апреля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Оренбург присоединился к акции «Сохраним лес». В областном центре собрано 2 т 650 кг макулатуры. В мероприятии приняли участие 10 команд, и ещё 110 человек в индивидуальном порядке сдали вторсырьё. В состав команд входили школьники, студенты и учащиеся средних специальных образовательных учреждений, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор Оренбургского отделения «Молодёжки ОНФ» Никита Крюков.

Оренбургское отделение «Молодёжка ОНФ» В Оренбурге собрано более 2,5 т макулатуры

«Акция у нас появилась не случайно. В результате проведения экологических рейдов региональными командами «Молодёжки ОНФ» с 1 февраля по 22 марта было проведено 344 выезда, состоялось личное общение с 2461 жителем. Мы поняли, что люди неравнодушны к проблеме экологии. Для многих сортировка мусора — это их ежедневная рутина. Порядка 40% опрошенных сортирует мусор, который они выносят. Сейчас, конечно, много негатива вокруг темы экологии. Мы за конкретные шаги по изменению ситуации в лучшую сторону. Каждый из нас может ежедневно сортировать мусор, это не так затратно. Мы предлагаем с 7 апреля начать сортировку с макулатуры. Вместе, я думаю, мы сможем повысить культуру сортировки мусора в регионе, стране», — сказал Никита Крюков.

Длительность акции в Оренбурге составила шесть в половиной часов. По словам координатора Оренбургского отделения «Молодёжки ОНФ», макулатура подверглась ещё одной сортировке. Организаторы акции просматривали сданную макулатуру и выявили достаточное количество книг. Все они изъяты из бумажного объёма, который предполагают утилизировать, и помещены в книгообменник в здании областного отделения РСМ. Издания, нуждающиеся в ремонте, будут восстановлены и также появятся на полках книгообменника.

Напомним, «Сохраним лес» — это всероссийская акция «Молодёжки ОНФ» по сбору макулатуры с целью сохранения целостности «Зелёного щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды. Бумага собирается и сдается на заводы по переработке на безвозмездной основе.