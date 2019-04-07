Анкара, 7 апреля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Самолеты ВВС Турции нанесли новые удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 7 апреля сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и склады с оружием, проводилась в районах Зап и Гара.

Напомним, 6 апреля военные самолеты, принадлежащие ВВС Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в иракском районе Кандиль.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали террористической организацией РПК, представители которой выступают за создание автономии в рамках государства.

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