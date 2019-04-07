Мале, 7 апреля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. 6 апреля 2018 г. на Мальдивах состоялись очередные парламентские выборы. Это было первое волеизъявление мальдивского народа после прекращения авторитарного правления бывшего президента Абдуллы Ямина. Каких-либо признаков существенных нарушений на этих выборах не замечено, голосование было свободным и выбор у народа действительно был. На 87 парламентских мест претендовали 386 кандидатов от различных партий.

Илларион Гирс / Illarion Girs

Официальные итоги мальдивской избирательной комиссией пока ещё не объявлены, но всё в стране свидетельствует о том, что полный контроль над парламентом достаётся Мальдивской демократической партии (MDP) во главе с Мохамедом Нашидом — открытым пока остаётся лишь вопрос о том, какое им досталось большинство голосов в парламенте, простое или квалифицированное, которое согласно ст. 261 Конституции Мальдивской Республики составляет ¾ дающих возможность принятия решений вплоть до изменения конституции.

Основная политическая борьба развернулась между партиями правящей коалиции. И борьба эта была острой. Например, в преддверии выборов председатель парламента Мальдив Ибрагим Касим, глава местной Республиканской партии (Jumhoory Party), один из богатейших мальдивцев, выставлял MDP в качестве угрозы исламскому характеру мальдивского государства. Касим стращал избирателей следующим:

«Что случится, если MDP заполучит большинство в парламенте Мальдив? Они построят места для идолопоклонничества. Они будут строить храмы на Мальдивах. Они допустят проживание людей разной веры. И нам тогда придётся вести войну».

Особая чувствительность данного выпада обусловлена тем, что, согласно конституции, на Мальдивах имеется государственная религия, и это только ислам. Правда, мальдивцы на провокацию эту не поддались. Кстати, этому выпаду Касима предшествовало эксклюзивное интервью Нашида для ИА REGNUM, в котором среди прочего Нашид заочно отвёл от себя подозрения в склонности к чрезмерной по нынешним мальдивским меркам светскости — см.: Мохамед Нашид: Мальдивы между Индией и Китаем.

«Прохождение этих выборов по стране в мирных и цивилизованных условиях является явной победой для нас как общества. Данная компания велась на основе [разности взглядов], а не ненависти и узкого разделения, и это победа для нашей молодой демократии. Это большая победа для страны, что наше правительство не сдерживало тех кандидатов, с которыми мы не согласны», — говорится в общедоступном заявлении президента Мальдив Ибрагима Мохамеда Солиха.

В этом же заявлении безоговорочным главным победителем на выборах 2019 года в парламент Мальдив и объявлен мальдивский народ. Примечательно, что итоги прошедших парламентских выборов, которые в общем укрепляют итоги прошлогодних президентских выборов и решающее влияние MDP, действующий президент называет многообещающе — началом конца безнаказанности на Мальдивах.

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