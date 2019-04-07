Чита, 7 апреля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Неплохой результат показали участники всероссийской акции #СохранимЛес, организованной штабом «Молодежка ОНФ» в Забайкальском крае. Судя по данным сайта сохранимлес.рф, регион занял девятое место, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Волчек Организаторы акции #СохранимЛес в Чите

«Мы очень рады, что жители Читы приняли активное участие в акции. В результате за период проведения акции с 11:00 до 17:00 по местному времени организаторам удалось собрать 1801,163 кг макулатуры», — сообщил лидер группы «Молодежка ОНФ» в Забайкальском крае Александр Волчек.

Александр Волчек Сбор макулатуры в рамках акции #СохранимЛес в Чите

В Чите пунктами сбора макулатуры стали: Горный факультет Забайкальского государственного университета, Забайкальский институт предпринимательства, Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, а также две общеобразовательные школы города — №50 и №16.

Как пояснил Александр Волчек, к проведению акции привлекались не только учебные заведения города, а также общественная организация «Родничок» и организация по сбору и переработке вторсырья.

Александр Волчек Участники акции #СохранимЛес в Чите

Жители города, ставшие участниками и свидетелями проведенной акции, высказали пожелание, чтобы мероприятие стало традиционным.

Напомним, всероссийская акция #СохранимЛес направлена на популяризацию культуры раздельного сбора мусора. По её итогам на сайте сохранимлес.рф будет опубликован рейтинг регионов по сбору макулатуры. Кубок рекордсмена получит топ 3 регионов России по сбору. Команда или индивидуально сдавший самый большой объем макулатуры получат также ценные призы.