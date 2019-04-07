Обнинск, Калужская область, 7 апреля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. 6 апреля в калужском Обнинске перед началом футбольного матча Квант (Обнинск) — Торпедо (Москва) произошел неприятный инцидент.

Скриншот видио страницы «Типичный Обнинск» « ВКонтакте» Обеспечивали безопасность на стадионе 50 сотрудников ОМОН

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, на улице Лейпунского группа неизвестных людей в белых футболках набросилась на приехавших из Москвы болельщиков команды «Торпедо». Потасовка завершилась в течение двух минут благодаря активному вмешательству полиции.

Отмечается, что зачинщиками драки оказались футбольные фанаты из Боровска и Малоярославца, которые направлялись в Москву на матч «ЦСКА — Спартак».

На место происшествия прибыла бригада скорой медпомощи. Двое потерпевших от получения медицинской помощи отказались.

Между тем, по информации полиции, по данному инциденту в отношении ряда жителей Калужской области составлены административные протоколы по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в суд для принятия решения по существу. Также установлены водители транспортных средств, на которых перемещались участники конфликта. Мероприятия, направленные на задержание зачинщиков массовой драки, продолжаются. Обеспечивали безопасность в Обнинске 174 полицейских и Росгвардии, в том числе 50 сотрудников ОМОН.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля на стадионе в Обнинске разбушевавшихся фанатов пришлось утихомиривать пожарным с помощью водяной пушки. В ответ на поле полетели камни и петарды. Неистовствующие хулиганы даже стали ломать трибуны. Однако, футбольный матч команд Квант (Обнинск) — Торпедо (Москва) все же состоялся и по его итогам, победу одержало московское «Торпедо» со счетом 2:1.

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