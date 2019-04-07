Челябинск, 7 апреля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Жители Челябинской области не равнодушны к вопросу экологии и бережного отношения к природе, что выяснилось в ходе акции «#СохранимЛес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе челябинской молодёжки «Общероссийского народного фронта», организатора инициативы.

Пресс-служба челябинской молодёжки ОНФ #СохранимЛес

В ходе акции около 80 челябинцев сдали более 300 килограммов макулатуры. Многие из принявших участие в инициативе — студенты.

«Мы удивлены, насколько челябинцы ответственны экологически! Многие из них уже самостоятельно сортируют мусор. Другое дело, что зачастую нет точек, где были бы оборудованы пункты раздельного сбора мусора», — заявили в пресс-службе челябинской молодёжки ОНФ.

На акцию активистов подтолкнули сами граждане. Итоги инициативы можно считать успешными, считают в молодёжном отделении.

Напомним, 7 апреля проходит всероссийская акция #СохранимЛес. Граждане сдают макулатуру по всей стране. Организаторы считают, что инициатива поможет побудить жителей России к бережному отношению к природе.