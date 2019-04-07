Киев, 7 апреля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины подвела окончательные итоги первого тура президентских выборов. Соответствующая информация была опубликована сегодня, 7 апреля, на официальном сайте ЦИК Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

В ходе заседания комиссии было объявлено, что что по результатам обработки электронных и бумажных протоколов голосования кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей. Действующий президент Украины Пётр Порошенко набрал 15,95% голосов.

Также ЦИК Украины утверждает, что явка в первом туре составила 62,8% избирателей — это 18,9 млн граждан Украины. таким образом, за Зеленского свои голоса отдали 5,7 млн граждан, за Порошенко — 3,1 млн граждан.

С сегодняшнего дня Зеленский и Порошенко официально имеют право приступить к агитации перед вторым туром выборов. Сам второй тур пройдёт 21 апреля.

Стоит отметить, что на Украине и Порошенко и Зеленского обвиняют в том, что закон они нарушили и вели агитацию сразу после первого тура, который состоялся 31 марта.