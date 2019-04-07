Вашингтон, 7 апреля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Из компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 версии 1809 и выше изменили политику по умолчанию в отношении USB-устройств, теперь их можно извлекать без использования функции «безопасное извлечение устройства». Об этом сообщает служба технической поддержки Microsoft.

Kleineganz Windows 10

Функция «безопасное извлечение устройства» используется в операционной системе Windows для подготовки подключенных USB-устройств к отключению. Этот процесс позволяет обеспечить защиту целостности данных на устройстве.

Теперь в Windows 10 1809 и последующих версиях в качестве параметра по умолчанию установлена политика «Быстрое удаление». При этом режиме USB-устройства можно отключать не используя процесс безопасного удаления, однако это может ухудшить производительность системы.

При необходимости можно установить прежнюю политику «Повышение производительности» в отношении USB-устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте инженер Microsoft Дейв Грохокирассказал, что в стандартный калькулятор операционной системы Windows 10 будет добавлена возможность построения графиков математических функций.