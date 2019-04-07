Санкт-Петербург, 7 апреля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), который уже был признан судом Санкт-Петербурга виновным в создании организованного преступного сообщества «Тамбовская» ОПГ, предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела об убийстве депутата Государственной думы второго созыва Галины Старовойтовой. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил журналистам адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

Владимир Барсуков (Кумарин)

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», — сказал адвокат Кузьминых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта Кубышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Барсукову по делу о создании «Тамбовской» ОПГ. Барсуков был признан её создателем и по совокупности ранее полученных наказаний получил 24 года колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в 1 млн рублей.

Напомним, что в отношении Барсукова ранее уже выносились обвинительные приговоры. Так, в 2009 году он был признан виновным в рейдерском захвате магазинов в Санкт-Петербурге и приговорён к 14 годам тюрьмы.

В 2015 году Барсуков был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере и получил 15 лет тюрьмы. В 2016 году Барсуков был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и получил 23 года тюрьмы. Покушение было совершено в 2006 году.

Что касается убийства Старовойтовой, то она была застрелена в подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года.

Расследование тянулось долго, и только в 2005 году городской суд Санкт-Петербурга приговорил к различным срокам трёх человек в рамках этого дела. Один из приговорённых, как считает следствие, был организатором и непосредственным исполнителем преступления.

Непосредственно виновными в убийстве Старовойтовой были признаны Юрий Колчин и Виталий Акишин. Колчин получил 20 лет тюрьмы, Акишин, как непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года тюрьмы.

Мотивом убийство Старовойтовой послужила её политическая деятельность.

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Однако в 2013 году Управление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возобновило расследование дела об убийстве Старовойтовой. Уже в ноябре 2013 году бывшему депутату Государственной думы Михаилу Глущенко были предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Организация преступления» и «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Глущенко пошел на сделку со следствием и дал показания на заказчика убийства. По его словам, это был предприниматель Владимир Барсуков (Кумарин) — лидер «Тамбовской» ОПГ.