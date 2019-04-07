Сеул, 7 апреля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Сеть мобильной связи пятого поколения (5G), запущенная в Южной Корее, работает быстро, но пока не очень надёжно. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

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Журналисты издания протестировали сеть 5G, запущенную в Южной Корее 5 апреля. Используя приложение для измерения скорости передачи данных, они установили, что в реальных условиях сеть 5G обеспечивает скорость в четыре раза большую, чем сеть предыдущего стандарта (смартфон Galaxy S10 5G работал со скоростью 193 мегабита в секунду, а Galaxy S9 4G — со скоростью 47 мегабит). При этом максимальная скорость при использовании сети 5G может превосходить скорость 4G в 20 и более раз.

Также отмечается, что во время передвижения по Сеулу выявились проблемы с покрытием сети — связь стандарта 5G регулярно терялась.

Южнокорейский оператор SK Telecom заявил, что с развитием инфраструктуры связи 5G будет увеличена и максимальная скорость передачи данных. Планируется, что в 2019 году она достигнет 2,7 гигабит в секунду, а в 2020 — 7 гагибит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля оператор сотовой связи Verizon запустил сеть 5G в двух городах США — Миннеаполисе и Чикаго.