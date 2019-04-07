Триполи, 7 апреля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ) приняло решение о временной передислокации своего контингента из Ливии из соображений безопасности. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщается в официальном Twitter АФРИКОМ.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

Командование отмечает, что в связи с последними событиями ситуация с безопасностью в Ливии существенно ухудшилась. В связи с этим было принято решение временно вывести контингент американских войск с территории Ливии.

«Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — сказано в сообщении.

Командующий АФРИКОМ Томас Уолдхаузер уточнил, что ситуация в Ливии становится всё более «сложной и непредсказуемой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней ситуация в Ливии обострилась после того, как фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своей Ливийской национальной армии начать наступление на Триполи, где сосредоточены силы правительства национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем.

Силы Хафтара частично блокировали город с суши, однако штурма пока не начинали.