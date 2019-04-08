Киев, 8 апреля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Президентская избирательная кампания на Украине всколыхнула интерес в польских СМИ. Какие вопросы волнуют экспертное и гражданское сообщество Польши и почему польский консенсус по украинскому вопросу ныне трещит по швам, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В рядах правящей партии Польши «Право и Справедливость» преобладают сомнения по поводу возможности изменения украинской ситуации к лучшему в результате нынешних выборов. Олигархическая олигополия, как определяют сложившийся на Украине способ управления, не будет преодолена в случае победы любого из ведущих на украинских выборах кандидатов в президенты. Эти настроения сменили бодрый оптимизм, царивший еще каких-нибудь два-три года назад, когда считалось, что, оторвав Украину от России и превратив ее в антироссийское «копье», можно добиться дестабилизации и поражения РФ.

Теперь тем, кто заваривал украинскую майданную кашу, придется ее расхлебывать. Польские эксперты всё чаще задаются вопросом — стоит ли сохранять антироссийские санкции, если их применение очевидно не приносит ожидавшегося результата, а только проблемы для экономик самих инициаторов? Казалось бы, ответ в такой ситуации должен быть очевиден, но Польша продолжает упрямо стоять на своем, продолжая придерживаться антироссийской риторики и действий. Хотя этот путь вполне может стать повторением того польско-украинского сюжета века ХVII, когда гетман Богдан Хмельницкий пытался союзничать с Польшей, а закончил союзом с Москвой.

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