Вашингтон, 8 апреля, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Новый доклад американской корпорации RAND представляет немалый интерес для понимания американской точки зрения на развитие мировой политики. RAND прославлена как «альтернативное ЦРУ» благодаря своим аналитическим работам в области геополитики. О том, как видят борьбу за мировое лидерство между США и их конкурентами американские эксперты, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

В прогнозе на будущий год в изложении специалистов RAND рассматриваются основные вызовы американскому мировому лидерству до 2040 года. При этом само это лидерство под сомнение не ставится, принимаясь в качестве аксиомы, как бы вечной и неизменной. Угрозы доминированию США в предложенной модели исходят от стран-ревизионистов, стран-изгоев и террористических групп. К первой группе относятся Китай и Россия, наличие которых авторы доклада уже сейчас рассматривают как препятствие к осуществлению США безграничного распространения своей политической воли.

При этом Китай в ближайшие 20 лет продолжит быстро наращивать свое могущество, как в отношении экономических связей с остальным миром, так и в области обороны. Россия же будет развиваться гораздо медленнее и отстанет по финансовым возможностям от КНР почти на порядок. Следовательно, по логике авторов доклада, оптимальной для США стратегией в отношении Китая будет перехват управления, всё большее встраивание возможностей Китая и государств Юго-Восточной Азии в экономические проекты самих США.

Целью американских усилий должно стать создание «западного» пространства, охватывающего Канаду, Мексику, Японию, Южную Корею, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию и Евросоюз. Такой блок позволит его участникам держать под своим контролем 53% мирового ВВП, 54% экспорта и 54% совокупного мирового импорта товаров и услуг. Влияние же России на мировые процессы, как предполагается, будет устойчиво слабеть. В теории прогноз RAND выглядит для США достаточно оптимистичным. Тем не менее даже в такой логике очевидно, что потеря мирового лидерства для США может быть только отсрочена, но не преодолена.

Читайте статью RAND об американской глобальной стратегии и другие публикации Александра Запольскиса по международной политике.