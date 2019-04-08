Москва, 8 апреля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Запуск первого искусственного спутника Земли вызвал в СССР необыкновенный душевный подъем, да и за рубежом люди разделяли радость от великого космического достижения. Как в СССР увековечили память 4 октября 1957 года, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Михаил Гершзон.

Михаил Гершзон

Совет министров СССР своим постановлением от 20 февраля 1958 года распорядился создать обелиск «в ознаменовании запуска в Советском Союзе первого в мире искусственного спутника Земли». В открытом конкурсе было представлено более 700 проектных предложений, на Манежной площади действовала выставка, на которой демонстрировались 365 из них, а в обсуждении участвовали Союз архитекторов и Союз художников.

Интересно, что завоевавший большинство симпатий проект под названием «Народ-созидатель» скульптора А. П. Файдыш-Крандиевского и архитекторов М. Ю. Барща и А. Н. Колчина предполагалось выполнить из полупрозрачного стекла. Идея была интересной, но возражений также хватало, причем возражений по существу. Полупрозрачный обелиск при ярком солнце терялся бы, становясь плохо видимым, кроме того, сильные перепады температуры могли бы привести к разрушению стеклянных деталей конструкции. Поэтому в качестве материала был выбран полированный титан. Первоначально памятник хотели установить возле главного здания МГУ, но позже его решено было перенести в район ВДНХ.

Внешний вид обелиска через образ кривой линии, передающей «взмывание» ракеты, тоже вызывал критику специалистов, возражавших, что ракеты стартуют вертикально, но автору, скульптору Файдышу, удалось защитить свое художественное видение. А 18 августа 1964 года монтаж обелиска был завершен.

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