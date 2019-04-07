Сантьяго, 7 апреля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане у побережья Чили. Об этом 7 апреля сообщила Геологическая служба США (USGS).

(сс) Johannes Ko Вальпараисо. Чили

Подземный толчок был зафиксирован 7 апреля в 13:52 по московскому времени. Эпицентр подземной стихии находился в 115 километрах от чилийского города Вальпараисо, население которого составляет около 282 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,2, которое было зафиксировано в Пекине, столице Китая.