Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Чили
Сантьяго, 7 апреля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане у побережья Чили. Об этом 7 апреля сообщила Геологическая служба США (USGS).
(сс) Johannes Ko
Вальпараисо. Чили
Подземный толчок был зафиксирован 7 апреля в 13:52 по московскому времени. Эпицентр подземной стихии находился в 115 километрах от чилийского города Вальпараисо, население которого составляет около 282 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщалось.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,2, которое было зафиксировано в Пекине, столице Китая.