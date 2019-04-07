Абакан, 7 апреля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Активисты «Молодёжки ОНФ» сегодня, 7 апреля, провели в Абакане (Хакасия) Всероссийскую акцию «Сохраним Лес». В рамках акции жители города могли обменять накопившуюся у них макулатуру на небольшие сувениры.

Афанасий Пахтаев Акция «Сохраним лес» в Абакане

Как сообщили ИА REGNUM организаторы, в столице Хакасии акция проводилась рядом с ГЦК «Победа». Всего удалось собрать 126 кг макулатуры. Подвела погода — в Абакане шёл снег с дождём.

Тем не менее, в акции приняли участие подростки, студенты — активисты АССК и другие абаканцы.

«Конечно, если бы не снег с дождём, то больше бы набрали. Школьники были очень заинтересованы в процессе сбора макулатуры и получении подарков, было приятно смотреть, как светятся их глаза, когда они приносят очередные 2−3 килограмма. Будет здорово, если во время проведения акции в следующий раз нас погода не подведёт, тогда точно много макулатуры соберём», — отметил активист команды «Молодёжка ОНФ» в Хакасии Афанасий Пахтаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 апреля команда «Молодёжка ОНФ» проводит в регионах России экологическую акцию «Сохраним лес». Для этого в городах организовали специальные пункты приёма использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий мог принести и сдать макулатуру.

Всю собранную макулатуру организаторы передадут региональным операторам для дальнейшей переработки.

По словам участников региональных команд, главная цель акции — развитие культуры раздельного сбора мусора.