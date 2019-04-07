Москва, 8 апреля, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Раньше, чем человечество схлестнется за ресурсы вроде нефти, газа или металла, на первое место могут выйти конфликты, начатые из-за запасов пресной воды. О том, какое отношение это может иметь к российскому Байкалу, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Байкал — это самый большой запас пресной воды на планете, и ценность его со временем будет только возрастать. А вот о проникновении китайцев на Байкал российские СМИ упоминать не любят, а если уж и заявляют что-то на эту тему, то, по большей части, успокаивая общественность — в том смысле, что Байкал велик, и его хватит на всех. К сожалению, это не так, и варварской эксплуатацией можно поставить под угрозу даже самый, казалось бы, неисчерпаемый природный объект. В этом смысле китайских отдых в окрестностях Байкала, с загаживанием берегов заповедного озера, бьет многие рекорды свинства.

Российские усилия по защите байкальской экосистемы на сегодняшний день серьезно отстают от реальных потребностей. Проблемы очистных сооружений необходимо решать как можно скорее, точно так же, как введение и контроль жестких норм пользования по отношению к российской природной сокровищнице, равной которой нет на планете.

Читайте статью Битва за Байкал: что на великом озере делать нам и китайцам и другие публикации Платона Беседина.