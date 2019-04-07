Горно-Алтайск, 7 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Акция по сбору макулатуры #СохранимЛес, организаторами которой стала команда «Молодёжка ОНФ» собрала в Горно-Алтайске не слишком много участников. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор команды по Республике Алтай Екатерина Ершова, в пункт сбора, организованный на территории БПОУ РА «Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова» принесли всего 18 килограммов макулатуры.

Екатерина Ершова Акция #СохранимЛес в Горно-Алтайске

«На данном результате не стоит останавливаться, данная акция является логичным продолжением экологического рейда, цель которых является понять проинформированы ли люди о экологической реформе или нет, проблемы регионов», — подчеркнула Екатерина Ершова.

Напомним, акция #СохранимЛес по сбору макулатуры «Молодежки ОНФ» проводится сегодня, 7 апреля, во всех регионах России. Её цель — сохранение целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. У акции нет никаких возрастных ограничений. Бумага собирается и сдаётся на заводы по переработке на безвозмездной основе.