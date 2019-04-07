Не стоит останавливаться: как прошла акция #СохранимЛес в Горно-Алтайске
Горно-Алтайск, 7 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Акция по сбору макулатуры #СохранимЛес, организаторами которой стала команда «Молодёжка ОНФ» собрала в Горно-Алтайске не слишком много участников. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор команды по Республике Алтай Екатерина Ершова, в пункт сбора, организованный на территории БПОУ РА «Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова» принесли всего 18 килограммов макулатуры.
«На данном результате не стоит останавливаться, данная акция является логичным продолжением экологического рейда, цель которых является понять проинформированы ли люди о экологической реформе или нет, проблемы регионов», — подчеркнула Екатерина Ершова.
Напомним, акция #СохранимЛес по сбору макулатуры «Молодежки ОНФ» проводится сегодня, 7 апреля, во всех регионах России. Её цель — сохранение целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. У акции нет никаких возрастных ограничений. Бумага собирается и сдаётся на заводы по переработке на безвозмездной основе.