Томск, 7 апреля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Лидеры чемпионата футбольной российской национальной лиги (ФНЛ) клубы «Томь» и «Тамбов» сыграли с ничейным результатом в матче 22-г тура лиги.

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Игра, проходившая на поле томского стадиона «Труд», завершилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыли гости после назначенного арбитром на 76-й минуте пенальти в ворота «Томи», удачно реализованного форвардом гостей Владимиром Обуховым.

Под занавес матча, на 88-й минуте, судья назначил пенальти уже ворота «Тамбова» и его точно пробил нападающий хозяев Алексей Гасилин.

Отметим, по итогам матча «Тамбов» с 61 очком сохранил свое лидерство в ФНЛ, продлив свою беспроигрышную серию в ФНЛ до семи подряд игр. «Томь» с 55 очками также осталась на второй строчке.