Вашингтон, 8 апреля, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Залповые испытания стратегической системы противоракетной обороны Ground-based Midcourse Defense (GMD) были проведены в США в конце марта сего года. Почему эти испытания стали новым словом в противоракетной обороне и в чём их важность, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mda.mil Противоракета системы ПРО GMD

Проведенные испытания были первыми залповыми испытаниями GMD. Две противоракеты поразили имитатор межконтинентальной баллистической ракеты с идеальной точностью. Так называемый кинетический перехват был осуществлен специальным модулем противоракеты Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV), поражающим цель за счет собственной скорости. Разработка этой системы будет продолжена, и в ближайшие годы запланировано ввести в строй новый перехватчик, более совершенный.

Тем не менее говорить об абсолютном успехе этой системы еще рано, ведь в данном случае речь идет о перехвате единичных боеголовок, но даже в случае с воображаемым конфликтом между США и КНДР, дело, разумеется, не ограничится одиночным запуском.

Читайте подробности: ПРО США вышла на новый уровень — от чего и кого она может защитить США?

Также читайте другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.