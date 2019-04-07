Пермь, 7 апреля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилась акция по сбору макулатуры «Сохраним лес». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодёжки ОНФ» Пермского края Дмитрий Варанкин, в мероприятии приняли участие 75 человек собрано 1272 кг макулатуры.

«Молодёжка ОНФ» Пермского края Один из пунктов сбора макулатуры

«На фоне других регионов Пермский край выглядит достойно, судя по опубликованным уже результатам. Думаю, что эта акция ещё повторится и число участников в Перми будет больше», — сказал Варанкин.

Основную долю макулатуры составили школьные тетради и тетради с лекциями, от которых избавлялись школьники, учащиеся средних специальных образовательных учреждений и студенты вузов. Также в утиль сдавали старые учебники и газеты. В городе организовали пять точек сбора вторсырья.

«Молодёжка ОНФ» Пермского края В Перми прошла акция «Сохраним лес»

Собранную в столице Прикамья макулатуру, согласно договорённости в регоператором, доставят на предприятие по переработке вторсырья. Их неё будут сделаны, в том числе и большие настенные календари, которые станут призами для трёх победителей акции.

«Молодёжка ОНФ» Пермского края Собранную макулатуру отправят на предприятие по переработке вторсырья

Напомним, 7 апреля в России проходит акция по сбору макулатуры с целью сохранения целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды. Организатором мероприятия является «Молодёжка ОНФ». Старт даст Владивосток, завершится акция в Калининграде.