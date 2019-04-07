#СохранимЛес: в Прикамье из собранной макулатуры сделают календари
Пермь, 7 апреля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилась акция по сбору макулатуры «Сохраним лес». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодёжки ОНФ» Пермского края Дмитрий Варанкин, в мероприятии приняли участие 75 человек собрано 1272 кг макулатуры.
«На фоне других регионов Пермский край выглядит достойно, судя по опубликованным уже результатам. Думаю, что эта акция ещё повторится и число участников в Перми будет больше», — сказал Варанкин.
Основную долю макулатуры составили школьные тетради и тетради с лекциями, от которых избавлялись школьники, учащиеся средних специальных образовательных учреждений и студенты вузов. Также в утиль сдавали старые учебники и газеты. В городе организовали пять точек сбора вторсырья.
Собранную в столице Прикамья макулатуру, согласно договорённости в регоператором, доставят на предприятие по переработке вторсырья. Их неё будут сделаны, в том числе и большие настенные календари, которые станут призами для трёх победителей акции.
Напомним, 7 апреля в России проходит акция по сбору макулатуры с целью сохранения целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды. Организатором мероприятия является «Молодёжка ОНФ». Старт даст Владивосток, завершится акция в Калининграде.