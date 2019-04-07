Кейптаун, 7 апреля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Браконьера, пытавшегося охотиться на носорога на территории заповедника в ЮАР, затоптал насмерть слон. Об этом сообщает Daily Mail.

Природа сама себя защитила

Несколько человек незаконно проникли на территорию Национального парка Крюгер в ЮАР с целью поохотиться на носорога. Планы браконьеров нарушил слон, растоптавший одного из мужчин на глазах его компаньонов. Оставшиеся в живых браконьеры немедленно покинули парк.

Сотрудники заповедника, занимавшиеся поисками останков мужчины, нашли его далеко не сразу. Сообщается, что после нападения слона тело браконьера подверглось нападению прайда львов.

Сотрудники местной полиции арестовали браконьеров. Им предъявлено обвинение в нелегальном проникновении в парк и в нелегальной охоте.

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