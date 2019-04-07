Архангельск, 7 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Российский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем лыжного масс-старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате России, проходящем в Архангельской области.

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Победный результат выступающего за Удмуртию Вылегжанина составил 2 часа 6 минут 42,6 секунды.

Второе место занял представляющий республику Коми Илья Семиков, чье отставание от лидера составило +11,3 секунды.

На третьем месте ещё один спортсмен, выступающий за Удмуртию, Сергей Ардашев. Он отстал от лидера на +23,2 секунды.

Отметим, мужской лыжный масс-старт на дистанции 50 км завершил программу соревнований на первенстве России, проходившем в Архангельской области.