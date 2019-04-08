Вашингтон, 8 апреля, 2019, 07:01 — ИА Регнум. США продолжают использовать тему религиозной свободы в качестве инструмента давления как на своего основного конкурента — Китай, так и на страны Евразии. Какие выводы можно сделать из выступления американского посла США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэма Браунбэка на встрече с журналистами, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

David Stanley Мечеть. Кашгар

Браунбэк сосредоточился на вопросах продвижения религиозной свободы вообще и в Китае особенно. Очевидно, что проведенное США совещание на уровне министров иностранных дел с участием более 80 иностранных делегаций, состоявшееся в прошлом году, было признано эффективным. Об этом говорит и решение повторить такое мероприятие в Госдепартаменте в июле сего года.

Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая притягивает к себе особое внимание высокопоставленных американских борцов за религиозные свободы во всём мире. В конце марта встречу с представителями уйгурской мусульманской общины провел госсекретарь США Майк Помпео, при этом нельзя исключать возможность, что вопрос о религиозных свободах может быть увязан с введением каких-либо санкций против КНР, да и других стран. Особенно это касается Казахстана, учитывая участие этой страны в поддержке программы дерадикализации в Синьцзяне. США, в свою очередь, пытаются подключить к кампании по осуждению преследований религиозных меньшинство в КНР и Казахстан, и ЕС.

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