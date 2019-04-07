Владивосток, 7 апреля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Из заявленных изначально пяти точек сбора макулатуры, во Владивостоке в день проведения акции СохранимЛес действовало только четыре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) sonja_paetow Макулатура

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Как рассказал координатор из Владивостока Илья Литвиненко, в столице ДФО из пяти заявленных точек сбора во всероссийский марафон включились четыре.

«На точки сбора макулатуры за все время акции пришло 18 участников, которые оказались неравнодушны к сохранению нашего лесного богатства. Всего во Владивостоке было собрано 120 килограмм макулатуры», — рассказал Илья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит акция СохранимЛес, имеющая целью сохранение целостности зеленых насаждений, являющихся природным каркасом городов, а также продвижение идеи раздельного сбора мусора. Акция проходит в большинстве регионов страны.