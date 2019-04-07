Москва, 8 апреля, 2019, 00:27 — ИА Регнум. В истории последних десятилетий мы видим, как Запад и, в особенности, США делают всё большую ставку на привнесение нестабильности на евразийский континент, считая это эффективной политикой по отношению к конкурентам. Почему из подручного средства эта методика превратилась для Запада в основную и какова в ней роль Ближнего и Среднего Востока, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Surian Soosay Террорист

В книге Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска» Ближний и Средний Восток назван «евразийскими Балканами», то есть автор проводит аналогию между источником нестабильности в XIX—XX веках, которым служили для Европы Балканы, и нестабильностью современной и будущей, источник которой для всей Евразии скрывается на Ближнем и Среднем Востоке. При этом логика Бжезинского распространяется в том направлении, что сама евразийская нестабильность — это ценный ресурс, который Запад обязательно должен разумно использовать.

Наступление на северную Евразию — читай, на Россию, взятие этого региона под свой контроль — это азы западной геополитики, которые невозможно отменить и которые находят свое отражение в программах, реализуемых раз за разом. Но все предшествующие попытки — что XIX, что ХХ веков — уничтожить российскую политическую волю посредством военной силы и оккупации, наталкивались на нехватку даже у объединенного Запада воли и ресурсов для победы, уже не говоря о возможности контролировать такую огромную территорию. А следовательно, метод хаотизации и политической дестабилизации этой территории выходит на первое место как бы естественным образом.

Из этих соображений неудивительными выглядят волны «цветных революций» последнего десятилетия, в парадигму которых ложатся и арабская весна в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и пробуждение невероятных по масштабу и организованности террористических сил. Разумеется, к «пробуждению» тяжелых сил демократии, как это пытались представить США, все эти события не имеют ни малейшего отношения.

Читайте статью «Арабская весна» терроризма на «евразийских Балканах» и другие публикации Владимира Павленко по международной политике.