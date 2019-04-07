Москва, 7 апреля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Первый звездопад весны можно будет наблюдать в вечернем небе с 16 по 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Наблюдение

Во второй половине апреля Земля пройдёт сквозь шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчер. При попадании в атмосферу Земли частицы кометной пыли будут наблюдаться в виде ярких вспышек.

Метеоры этого потока будут наблюдаться как вылетающие из созвездия Лиры. Наибольшей интенсивности явление достигнет в ночь с 22 на 23 апреля — за один час можно будет наблюдать до 20 метеоров.

«Метеоры потока Лириды белые и достаточно быстрые. Они не имеют заметных хвостов, однако проявляются на небе яркими вспышками. Для наблюдений метеорного дождя ни телескоп, ни бинокль не потребуются», — отметили в пресс-службе планетария.

Метеорный поток будет наблюдаться в северном полушарии, то есть на всей территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ко Дню космонавтики 2019 года в Московском планетарии подготовили экспозицию «Макет лунной базы», разработанную в соответствии с федеральной программой по освоению Луны.