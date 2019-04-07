Москва, 7 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен синоптиками в Москве и Подмосковье. Об этом 7 апреля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

«Жёлтый», потенциально опасный, уровень погодной опасности указан метеорологами из-за сильного ветра. Погода будет оставаться потенциально опасной в течение двенадцати часов, начиная с 21:00 8 апреля и до 09:00 9 апреля на всей территории Москвы и Московской области.

При этом днём 8 апреля в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха днём составит 9…11 градусов тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приход весеннего тепла в Москву, по прогнозам метеорологов, ожидается только во второй половине апреля.