Москва, 7 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В центре Москвы правоохранительные органы задержали двух подданных Великобритании. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Полиция Москвы

По предварительным данным, двое британцев были задержаны в центре российской столицы из-за того, что при себе они имели наркотики. Вещество было изъято и направлено на экспертизу.