Чарлстон, США, 7 апреля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Российский теннисистки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева вышли в финал теннисного турнира в Чарлстоне (США) в парном разряде, обыграв дуэт в составе чешка Люси Градецка и представительница Словении Андрея Клепач.

(сс) tenisenelatlantico Теннис

Российские спортсменки одержали победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. За это время российский дуэт четыре раза подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать пять брейк-пойнтов. Их соперницы ни разу не подали навылет, дважды ошиблись при подаче и смогли взять две подачи оппоненток.

В финале российским теннисисткам предстоит встреча с дуэтом в составе Анна-Лена Грёнефельд из Германии и представительница Польши Алисия Росольская.