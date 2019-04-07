Москва, 7 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Ликвидирован о возгорание на подземной парковке в многоэтажном жилом доме на севере Москвы. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Восемь гаражных боксов загорелось утром 7 апреля в подземном паркинге жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве. Площадь пожара на пике составила 500 кв. метров.

В целях безопасности пожарными было эвакуировано около 400 человек. Один человек пострадал и был госпитализирован.

В ликвидации пожара приняли участие 153 человека личного состава и 43 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 11:19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на парковке в жилом доме на севере Москвы. По первоначальным данным пожарными было эвакуировано более 200 человек, информация о пострадавших не сообщалась.