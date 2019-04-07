Екатеринбург, 7 апреля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Всемирно известный сетевой канал Mezzo (Mezzo Live HD) 7 апреля в 16 часов по московскому времени (18 по екатеринбургскому) будет транслировать балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета в постановке Вячеслава Самодурова. Французский телеканал, специализирующийся на профессиональных съемках и высококачественной трансляции известных оперных и балетных спектаклей, в России остановил свой выбор именно на этой постановке. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Константин Сомов. Русский балет. 1930

В антрактах по традиции будут показаны интервью с режиссером, сценографом, исполнителями главных партий. 7 апреля заняты ведущие солисты театра Екатерина Сапогова, Александр Меркушев и Игорь Булыцын.

В преддверии этого события, Вячеслав Самодуров отметил, что «счастлив сознавать, что театральный продукт, который мы выпускаем здесь, в Екатеринбурге, неординарен, выбивается за пределы стандартного и высоко востребован».

Аудитория этой трансляции, по оценке телеканала Mezzo, может составить около 60 млн человек.