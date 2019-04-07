Сент-Луис, США, 7 апреля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в пятый подряд раз стал лучшим снайпером своей команды по итогам нынешнего сезона.

(сс) Jennifer Griggs Владимир Тарасенко в составе хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз»

В матче «Сент-Луиса» с командой «Ванкувер Кэннакс» российский игрок записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. Эта шайба стала 33-й в сезоне на счету Тарасенко, что и позволило ему в пятый подряд раз стать лучшим снайпером «блюзменов».

Также другой российский хоккеист и коллега Тарасенко по клубу форвард Иван Барабашев по итогам сезона набрал 26 (14 шайб + 12 результативных передач) очков, что стало лучшим для игрока результатом за три сезона в НХЛ.

Отметим, как сообщало, ранее хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Ванкувер Кэннакс» со счетом 3:2. В первом раунде плей-офф команды буде играть с командой «Виннипег Джетс».