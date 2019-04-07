Киев, 7 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко заявил, что для его страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию». Об этом Порошенко написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но ещё быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», — пишет Порошенко.

Порошенко в популистской манере пишет, что 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, перед гражданами якобы будет стоять выбор «между Европой и Россией».

Напомним, что Порошенко в ходе своего первого президентского срока постоянно твердил о том, что Россия якобы хочет захватить Украину, а также постоянно прощался с Россией.