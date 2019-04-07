Москва, 7 апреля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Пожар произошёл на подземной парковке в жилом доме на севере Москвы. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по городу в 09:23. Произошло загорание двухэтажных гаражных боксов на подземном паркинге под комплексом жилых домов на Ленинградском шоссе. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Из жилых домов были эвакуированы более 200 человек, один человек был спасён пожарными и передан бригаде медиков.

Информации о пострадавших не поступало. Борьбу с огнём ведут 50 человек личного состава, привлечены 18 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в частном жилом доме в Московской области. Ещё один человек получил ранения.