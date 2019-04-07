Москва, 7 апреля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы сегодня, 7 апреля, задержаны и отменены более 30 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

По данным сервиса, 30 рейсов были задержаны и три отменены в столичных аэропортах.

Уточняется, что по состоянию на 10:43 в аэропорту «Внуково» задержаны 15 авиарейсов, в аэропорту «Домодедово» задержаны три и отменены ещё три рейса. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 12 рейсов.