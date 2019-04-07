Екатеринбург, 7 апреля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Двух семнадцатилетних девушек сбила в Свердловской области автоледи на иномарке, скрылась с места ДТП, а затем, вернувшись, переехала одну из сбитых девушек ещё раз. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

(сс) takahiro taguchi Женщина за рулем

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 6 апреля на переулке Февральском в посёлке Белоярский Свердловской области. Женщина-водитель 34-х лет, управляя легковым автомобилем Nissan Juke совершила наезд на двух пешеходов, девушек 17-ти лет. После ДТП автоледи скрылась с места происшествия, потом вернулась, совершила повторный наезд на одну из пострадавших девушек и скрылась с места происшествия.

Обе пострадавшие девушки были госпитализированы в тяжёлом состоянии в реанимационное отделение Белоярской ЦРБ. Сообщается, что на одежде пострадавших присутствуют светоотражающие элементы. В момент ДТП девушки шли по обочине автодороги навстречу движению.

Сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам установили марку и номер автомобиля и личность водителя. Женщина-водитель была найдена и прошла освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В отношении водителя был составлен административный протокол сразу по двум статьям КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за уезд с места ДТП.

Кроме того, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Для дальнейшего расследования дело будет передано в следственный комитет РФ по региону.

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