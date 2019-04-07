Санкт-Петербург, 7 апреля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. 11 апреля в Корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка «Три петербургские коллекции». На ней будет представлены собрания живописи, графики, скульптуры, театрально-декорационного и прикладного искусства, нумизматики трех семей коллекционеров — Палеевых, Березовских, Наумовых.

(сс) Евгений Со Залы Русского музея

В экспозиции представлены практические не знакомые широкому зрителю произведения русских художников XIX — XX веков и другие образцы отечественного искусства. Масштабная выставка включает более 400 выдающихся работ таких признанных мастеров как И. Айвазовский, Н. Альтман, Л. Бакст, А. Бенуа, И. Билибин, М. Врубель, Н. Гончарова, М. Добужинский, Б. Кустодиев, К. Коровин, Е. Лансере, К. Петров-Водкин, И. Репина, З. Серебрякова, М. Шемякин и других мастеров, работавших как в России, так и за рубежом.