Барнаул, 7 апреля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Барнаульские активисты «Молодёжки ОНФ» в рамках акции #СохранимЛес собрали уже более двух тонн макулатуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор Валерия Адамова.

Валерия Адамова Барнаульцы сдают макулатуру

По её словам, в столице Алтайского края работает пять пунктов приема бумаги, картона и газет.

Валерия Адамова Акция #СохранимЛес в Барнауле

«Любой желающий (самостоятельно или в составе команды) сможет сдать макулатуру и получить сертификат участника акции, а рекордсменов ждут сюрпризы и ценные подарки. Самый большой объем сдают, конечно, команды. Одной группе ребят-студентов удалось собрать 350 килограмм.

Сдают, в основном, упаковочный картон и ненужные бумаги, а таке старые газеты, журналы. Есть даже книги. Очень старые. Всё это пойдёт на переработку в компанию «Сибтара», которая производит бумагу, картон, гофрокартон, бумажные мешки», — отметила Валерия Адамова.

На сайте «СохранимЛес» у барнаульских активистов пока пятое место, но данные о количестве собранной макулатуры постоянно обновляются и алтайские активисты ОНФ надеются, что сохранят за собой лидирующие позиции в этом соревновании.

Напомним, акция #СохранимЛес проводится сегодня, 7 апреля, во всех регионах России. Старт дан во Владивостоке, а завершится она в Калининграде. Участники региональных команд говорят, что главная цель акции — развитие культуры раздельного сбора мусора.