Москва, 7 апреля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Министерство культуры России подготовило законопроект, после принятия которого, во всех учреждениях культуры можно будет продавать алкогольные напитки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов. Нынешний закон запрещает продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в помещениях любых организаций культуры. Ведомство уверено, что таким образом ущемляются и права граждан, посещающих культурные мероприятия, и самих организаций, их устраивающих. К сожалению, нет понимания, в каких конкретно заведениях крайне необходимо распространять алкогольную продукцию. Например, в театрах и концертных залах посетитель свободно может приобрести рюмку коньяка или фужер шампанского. Музеи, библиотеки, дома культуры несправедливо лишены такой замечательной привилегии. Кстати, и значительной части дохода.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Налей, налей бокалы!

Надо отметить, что такие знаковые российские музеи как Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина в Москве и Государственный исторический музей уже выступили против этой инициативы.