Кострома, 7 апреля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Доследственная проверка по факту пропажи двух мальчиков начата следственным управлением следственного комитета РФ по Костромской области. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Дети

По данным следствия двое школьников, мальчики 7 и 8 лет не вернулись домой 6 апреля после дневной прогулки в поселке Лесобаза Мантуровского района.

Поиск детей организован сотрудниками Мантуровского межрайонного следственного отдела СУ СК по Костромской области, полиции, МЧС, а также волонтерами отряда «Лиза Алерт». Проводится осмотр территории, прилегающей к посёлку Лесобаза и акватории реки Унжа.

На место происшествия выехало руководство СУ СК РФ по региону. Выясняются все обстоятельства пропажи детей. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела сотрудниками СУ СК Липецкой области по факту исчезновения 14-летней школьницы в городе Елец.