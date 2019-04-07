Лос-Анджелес, США, 7 апреля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» уверенно обыграл команду «Вегас Голден Найтс» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона.

(сс) mark6mauno Болельщик «Лос-Анджелес Кингз»

Игра, проходившая на льду «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы на счету оформившего в матче дубль российского форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука (13-я и 60-я минута), Джеффа Картера (15-я), Мэтта Роя (31-я) и Анже Копитара (49-я).

У их соперников шайбы на счету Брэндона Пирри (31-я) и российского нападающего «Вегаса» Валентина Зыкова (34-я).

По итогам регулярного чемпионата Илья Ковальчук набрал 34 (16 шайб + 18 результативных передач) очка в 64 матчах сезона.

Отметим, «Лос-Анджелес» замыкает турнирную таблицу западной конференции НХЛ с 71 очком, находясь на пятнадцатом месте. «Вегас» с 93 очками на седьмой позиции и продолжит участие в финальной серии Кубка Стэнли.